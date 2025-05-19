То ли зарплата, то ли взятка

По 14 лет колонии запросило в суде гособвинение для экс-начальника управления инвестиций и стратегического развития ФГУП «Росморпорт» Андрея Болдорева и исполнительного директора Первой горнорудной компании Игоря Семенова. По версии следствия, первый получил от второго взятку в размере 1,6 млн руб. за согласование проектной документации на строительство объектов на Новой Земле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор ПГРК Игорь Семенов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Исполнительный директор ПГРК Игорь Семенов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в 2022 году, когда руководство Первой горнорудной компании (ПГРК) провело с «Росморпортом» согласование проектной документации перед возведением заводских и портовых сооружений на острове Южный, входящем в архипелаг Новая Земля (Архангельская область). Геологоразведчики открыли там богатое свинцово-цинковое месторождение, которое собиралась разрабатывать Первая горнорудная компания.

Во ФГУПе согласование проекта было поручено Андрею Болдореву и одному из его коллег. По материалам уголовного дела, которое вело следственное управление на транспорте СКР, вместо того, чтобы оперативно решить вопросы с согласованием, фигурант начал намеренно затягивать процедуру, что мешало включению инвестпроекта ПГРК в большой федеральный проект «Северный морской путь».

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, считает следствие, исполнительный директор ПГРК Игорь Семенов предложил Андрею Болдореву фиктивное устройство на работу во ПГРК на должность специалиста с зарплатой в 100 тыс. руб., и тот согласился.

Осенью 2021 года управленец ФГУПа был зачислен на должность в горнорудную компанию, при этом, считает следствие, реально он там ничего не делал и даже не являлся в офисе.

Зарплату при этом господин Болдорев в компании получал, за полтора года ему набежало 1,6 млн руб.

О происходящем между тем узнали оперативники ФСБ и ОЭБиПК Главного управления на транспорте МВД. Их материалы и привели к возбуждению уголовного дела. Первым в сентябре 2023 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) был задержан и отправлен в СИЗО Андрей Болдорев. Игоря Семенова арестовали в апреле 2024 года, ему инкриминировали дачу особой крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Оба находятся под стражей по сей день.

Выступая в прениях сторон, прокурор потребовал назначить каждому из фигурантов наказание в виде 14 лет колонии строгого режима, штрафа в размере 16 млн руб., а у Андрея Болдорева, кроме того, частично конфисковать арестованное имущество — на 1,6 млн руб.

Вины подсудимые не признают, защита просила в прениях их оправдать.

Как пояснил “Ъ” адвокат господина Болдорева Жанат Бекетов, необходимость устройства его подзащитного на должность специалиста с выплатой 100-тысячной зарплаты была продиктована тем, что в проект, представленный во ФГУП на согласование, в ПГРК решили внести изменения.

А чтобы их довести до ума и впоследствии успешно согласовать, Игорь Семенов и предложил Андрею Болдореву доработать проект с учетом интересов всех сторон. Тот с предложением согласился. Эту версию, по словам защитника, в суде подтвердил целый ряд свидетелей из ПГРК и ФГУПа.

Кроме того, сказал адвокат, по его настоянию в суде были исследованы компакт-диски с деловой перепиской Андрея Болдорева с горнорудной компанией. «Эти диски были признаны судом вещественными доказательствами и содержали письма, которые мой подзащитный отправлял в ПГРК, участвуя в обсуждении изменений согласуемого проекта,— пояснил “Ъ” господин Бекетов.— Это однозначно свидетельствует о том, что Андрей Болдорев реально выполнял работу в ПГРК». А в офисе, по словам адвоката, его подзащитный не появлялся, так как работал удаленно.

Также господин Бекетов обратил внимание на то, что непосредственно Андрею Болдореву вменяли согласование за взятку письма в адрес ПГРК от 22 января 2021 года, которым было одобрено представление проектной документации в Главгосэкспертизу, несмотря на имевшиеся замечания ФГУП «Росморпорт». Однако выступивший в суде специалист по рассмотрению проектной документации Главгосэкспертизы сказал, что эти замечания были несущественны. Соответственно, считает адвокат, взятку его подзащитному давать было не за что.

Алексей Соковнин