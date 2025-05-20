В Испании произошел сбой в работе ведущих мобильных сетей

Сегодня, 20 мая, произошел сбой в работе всех основных мобильных сетей в Испании. Об этом пишут испанские и другие европейские газеты. Сбой затронул работу таких операторов, как Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil, O2. Их абоненты сообщают об отсутствии сигнала и проблемах с интернетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters

По данным сервиса Downdetector, первые проблемы были зафиксированы в два часа ночи по местному времени. Сообщается о проблемах с мобильной связью и интернетом в разных регионах и городах страны, в том числе Мадриде, Барселоне, Валенсии, Андалусии, Стране Басков, Эстремадуре, Арагоне. Сбои, скорее всего, связаны с модернизацией сети испанской телекоммуникационной компании Telefonica, которой принадлежит несколько операторов, в том числе Movistar и O2. В компании подтвердили, что проводимая ею модернизация сети могла затронуть некоторые сервисы и что она уже работает над решением этой проблемы.

В конце апреля Испания, Португалия и юг Франции на несколько часов остались без электричества. Это называли одним из самых масштабных блэкаутов в истории современной Европы.

Яна Рождественская