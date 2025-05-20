На KazanForum было подписано 130 соглашений

В ходе проведения KazanForum с 13 по 18 мая участники подписали 130 соглашений, из них 75 — международные. Об этом заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Госпожа Минуллина, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», сообщила, что во время форума были подписаны соглашения в сфере геодезии и картографии между Россией и Ираном, о побратимстве между Атырау (Казахстан) и Альметьевском. На форуме также подписали соглашения КФУ, КГАСУ, Академия наук Татарстана о сотрудничестве в сфере образования.

На KazanForum также заключили трехсторонний договор о создании центра компетенций по 3D-печати на территории Татарстана.

«Республика с главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым, президентом группы компаний „Точно“ подписала соглашение о реализации проекта „Васильевский остров“. <...> Только одно это соглашение составляет 42 млрд руб.», — рассказала Талия Минуллина.

Всего на KazanForum приехали почти 8,5 тыс. человек из 96 стран.

Диана Соловьёва