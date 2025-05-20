ЕС согласился снять санкции с Сирии

Послы стран-членов Евросоюза (ЕС) согласовали отмену санкций, которые действовали в отношении Сирии, сообщает AFP. Как уточняет агентство, дипломаты «достигли предварительного соглашения» по этому вопросу. Сегодня его официально рассмотрят главы МИДов стран ЕС на заседании в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yamam al Shaar / Reuters Фото: Yamam al Shaar / Reuters

На прошлой неделе мая президент США Дональд Трамп распорядился отменить все введенные Вашингтоном санкции против Дамаска, которые действовали еще с конца 1970-х годов. Он принял это решение после встречи с нынешним президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Подобный шаг главы американского государства, по данным СМИ, подтолкнул израильские власти также пересмотреть свои подходы к Сирии.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Дамаск рассчитывает на потепление».