Дамаск рассчитывает на потепление

Минфин США начал снимать ограничения с Сирии. Первые рестрикции против арабской страны были введены еще в конце 1970-х. О нормализации двусторонних отношений договорились глава Белого дома Дональд Трамп и сирийский президент Ахмед аш-Шараа. По данным арабских высокопоставленных источников CNN, встреча лидеров двух стран в Саудовской Аравии прошла максимально позитивно. Приведут ли усилия Трампа к окончательной стабильности в Сирии? Разбирался Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters

После дипломатического перформанса в Саудовской Аравии Дональда Трампа спросили, как он относится к новому главе Сирии. В ответ президент назвал Ахмеда аш-Шараа «привлекательным молодым парнем». При этом еще в 2025 году США предлагали $10 млн за голову аш-Шараа, он разыскивался как лидер террористов. Глава Белого дома призвал Сирию нормализовать отношения с Израилем, а также выдворить из страны палестинских террористов. Помимо прочего, лидеры двух стран обсудили войну в Газе и российско-украинский конфликт.

На улицах Дамаска после этого прошли народные гуляния по случаю возможного снятия американских санкций. Люди с нетерпением ждут урегулирования отношений с Вашингтоном, отмечает сирийский журналист Малик Витаев: «Что говорят люди на улицах в Дамаске? Скоро будет опубликовано дополнительное коммюнике, которое официально заключит, что Соединенные Штаты и Сирийская Арабская Республика официально восстановят дипломатические отношения, и будет вновь открыто посольство США в Дамаске.

На сирийском валютном рынке, где в основном люди меняют доллары на улицах, последние пять-шесть дней курс был 12 тыс. лир, сейчас установился в размере 8 тыс. лир. Все это означает, что и у чиновников, и у простого народа большие ожидания».

Израильские СМИ допускают, что встреча Трампа с аш-ШаарА может привести к миру между Иерусалимом и Дамаском. Бывший депутат израильского парламента Роберт Тивьяев уверен, что мирный договор с Сирией — сложная процедура. По его словам, сначала Израилю нужно закончить войну в Газе, и только потом включаться в переговорный процесс Трампа: «Трамп пытается создать эти соглашения без участия Израиля. Он пытается договориться с Сирией о мире с Израилем без участия Иерусалима.

Посыл Трампа к Израилю очень простой, мол, ребята, или вы со мной, или я не с вами, я сделаю за вас то, что вы не хотите делать. И Биньямин Нетаньяху, наш премьер-министр, прекрасно знает, о чем идет речь. Я думаю, у него нет просто выхода. Правительство Израиля хочет уничтожить "Хамас". Какие планы после этого с Газой? Никто не знает, кроме одного человека. И этот один человек — Бецалель Смотрич, который говорит: "Мы захватим Газу". А в тот момент, когда наш премьер-министр не реагирует на заявление нашего министра финансов, все начинают этому верить и, исходя из этого, начинают действовать. Здесь основная проблема».

США могут возобновить экспорт технологий в Сирию, а также снять запрет на кредитование. Эти ограничения были введены еще при Рональде Рейгане. Нормализация отношений с Западом — стратегическая цель Дамаска, говорит сирийский эксперт по ближневосточной политике Гайсс Монаем: «Сейчас страна очень бедная, нужно срочно снять какие-то санкции. Например, система SWIFT, чтобы дать Сирии возможность начинать перестройку страны и начинать строить экономику с нуля.

Но все сразу не снимут, отменят часть санкций, потому что США и Европа до сих пор не понимают, кто у власти в Сирии. Кто такой аш-Шараа? Он все еще глава радикальной группировки или изменился, или это просто маска».

Между тем в Кремле заявили, что Вашингтон, как и Москва только начинает выстраивать контакты с новыми сирийскими властями. Дмитрий Песков отметил, что Россия поддерживает усилия Трампа по соглашениям с этой арабской страной. В Белом доме, в свою очередь, рассчитывают, что Дамаск станет ключевым игроком в торговле между Западом и Востоком.

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Леонид Пастернак