Движение на проспекте Кирова в Нижнем Новгороде ограничат с 6 июня

С начала суток 6 июня на проспекте Кирова в Нижнем Новгороде ограничат движение транспорта. Изменения связаны с сооружением монолитных участков трамвайных путей, указано в постановлении на сайте мэрии.

Согласно документу, на пересечении проспекта с трамвайными путями (у входа на станцию метро «Кировская») движение закроют до конца суток 20 июня.

Кроме того, с 14 по 28 июля по той же причине перекроют участок проспекта Кирова на пересечении с проспектом Ленина.

Перекладку трамвайных путей ведет ООО «СТК-Строй».

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде продолжается модернизация трамвайной сети в рамках концессионного соглашения правительства с ООО «Экологические проекты» (дочернее предприятие АО «Корпорация развития Нижегородской области»). Завершить все работы необходимо к концу 2026 года.

Галина Шамберина