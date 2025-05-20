С начала 2025 года цены на жилье в новостройках Ульяновской области снизились на 3,5%

C начала года наибольшее снижение цены на первичном рынке жилья произошло в Ульяновской области — на 3,5%. Об этом сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме Ульяновской области снижение цен также произошло в Забайкальском крае (1,5%), в Хабаровском крае (0,6%), в Липецкой области (0,3%) и в Амурской области (0,2%). В остальных регионах стоимость жилья в новостройках увеличилась.

Также на сайте наш.дом.рф опубликованы данные, согласно которым в апреле на территории региона ввели в эксплуатацию 36 тыс. кв. м жилых помещений (-5% по сравнению с апрелем прошлого года). Всего за четыре месяца текущего года в Ульяновской области сдали в эксплуатацию 168 тыс. кв. м (+5% к аналогичному периоду 2024 года). Из них 118 тыс. кв. м составляют индивидуальные дома (-10%) и 50 тыс. кв. м жилье в многоквартирных домах (+76%).

Руфия Кутляева