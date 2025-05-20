Организатора сплава в Адыгее осудят по делу о гибели туриста

Следственными органами СКР по Республике Адыгея предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю, организовавшему сплав по реке Белая, в рамках расследования дела о гибели туриста. Речь идет о нарушении требований безопасности при оказании услуг (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), повлекшем смерть по неосторожности, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, предприниматель, возглавляющий базу отдыха в Майкопском районе, в апреле 2025 года провел коммерческий рафтинг, не имея соответствующего разрешения. В сопровождении инструктора, не обладавшего профильной квалификацией, четверо туристов совершили сплав в районе села Хамышки. В результате опрокидывания рафта участники оказались в воде. Один из туристов погиб, не сумев выбраться из горной реки.

Обвинение предъявлено как организатору, так и сопровождавшему группу лицу. В отношении первого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, второму – запрет на определенные действия. Расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков