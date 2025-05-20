Суд решил закрыть на месяц ООО «Реал-Бор», на чьем полигоне нашли свалку шпал

Борский городской суд Нижегородской области, рассмотрев протоколы Росприроднадзора, решил приостановить деятельность юридического лица ООО «Реал-Бор» на 30 суток. Решение от 19 мая в законную силу пока не вступило, сообщили в суде 20 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии

На компанию составили два протокола: по ч.1 ст. 8.2 (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды) и ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов).

Основанием для протоколов послужили нарушения, выявленные в ходе выездной проверки в апреле. Эти нарушения причиняют вред не только окружающей среде, но также жизни и здоровью человека, добавили в суде.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле на полигоне «Реал-Бор» выявили нарушения, связанные со свалкой шпал, оставшихся после трамвайных путей. Надзорное ведомство считает, что для их размещения необходима специальная площадка с водонепроницаемым основанием и навесом. Также были претензии по переполненности полигона и не организованного должным образом сбора и отвода фильтрата.

В «Реал-Бор» настаивали, что под шпалы достаточно площадки из грунта, утрамбованного до состояния асфальта, а навес не нужен вовсе. Кроме того, там считают, что тело полигона находится ниже уровня водоотводной канавы, а значит, фильтрат в нее стекать не может. Не согласно было предприятие и с выводами о превышении объемов отходов, считая, что при подсчете Росприроднадзор использовал нормативы для утрамбованных отходов, что нельзя применять к шпалам.

Галина Шамберина