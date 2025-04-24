Росприроднадзор выявил 13 нарушений на свалке шпал в Борском районе

Межрегиональное управление Росприроднадзора завершило внеплановую проверку на полигоне промышленных отходов компании ООО «Реал-Бор» в Борском районе. Инспекторы выявили 13 нарушений экологических требований, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свалка шпал в Борском районе

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии Свалка шпал в Борском районе

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии

На этом полигоне лежат железнодорожные шпалы, пропитанные антисептиком и оставшиеся после реконструкции трамвайных путей. По данным Росприроднадзора, отходы накапливаются на участке без водонепроницаемого основания, на грунте и асфальтной крошке. На площадке нет навеса, поэтому дождь, просачиваясь сквозь шпалы, может загрязнять почву и грунтовые воды, считают в ведомстве.

Также Росприроднадзор установил, что превышена проектная вместимость полигона: площадь размещения отходов составила более 2,4 тыс. кв. м, а объем — 3,3 тыс. куб. м. Кроме того, предприятие должным образом не организовало сбор и отвод фильтрата, из-за чего он просачивается с тела полигона в водоотводную канаву и в лес.

«Реал-Бор» обязали устранить выявленные нарушения. Юрлицо и ответственных должностных лиц привлекут к административной ответственности.

«Реал-Бор» с выводами Росприроднадзора не согласно и считает их субъективными, сообщили «Ъ-Приволжье» в компании. Там отметили, что по действующим нормам под шпалы необязательно создавать асфальтированную площадку. Она может быть и из грунта, утрамбованного до состояния асфальта, что и было сделано.

В компании также рассказали, что тело полигона находится ниже уровня водоотводной канавы, а значит, фильтрат в нее стекать не может. Навес, о котором говорили инспекторы, нужен для хранения сыпучих отходов, шпалы же к ним не относятся.

Также на предприятии не согласны с выводами о превышении объемов хранящихся на площадке отходов. В компании считают, что при подсчете Росприроднадзор использовал нормативы для утрамбованных отходов, что нельзя применять к шпалам, ведь они хранятся в обычном виде.

«Реал-Бор» намерен оспорить предписание в суде.

Елена Ковалева, Андрей Репин