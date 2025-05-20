Опубликована программа празднования Дня города в Ярославле

В Ярославле 31 мая пройдет празднование Дня города. В мэрии сообщили, что основные события пройдут на Советской площади и Стрелке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На главной площади города торжественная церемония открытия праздника состоится в 12:00. В программе мероприятий — концерты Ярославского муниципального оркестра русских народных инструментов «Струны Руси» (15:00), Уральского государственного духового оркестра «Урал Бэнд» (18:00), группы «Диатоник» (20:00), группы «Квентин» (21:30) и Ярославского академического симфонического оркестра и ДиДжея MASHRAP (21:30).

На Стрелке праздник начнется в 13:00 музыкальной программой «Ловите лето!». В 13:50 состоятся показательные выступления воздушных судов. В 16:45 запланирован концерт детской шоу-группы «МаксиКит» и ярославских цирковых артистов. В 18:45 начнется концертная программа дуэта «Квентин», а затем — концерт популярных кавер-групп.

На Волжской набережной с 14:00 и до позднего вечера будет проходить программа «Джазовый дворик». В парке Подзеленье 31 мая пройдет исторический фестиваль «Великое прошлое» — с 12 до 21.

Ранее в Ярославле представили фирменный стиль 1015-летия города, главным символом которого стал изразец.

Алла Чижова