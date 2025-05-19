В Ярославле представили фирменный стиль 1015-летия города

В Ярославле разработали фирменный стиль к празднованию Дня города. Брендбук опубликован на сайте ярославского МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города».

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Фото: МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города» Логотип

Фото: МКУ «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города»

Напомним, что в этом году Ярославлю исполнится 1015 лет, празднование состоится 31 мая. Город уже начали украшать декоративными флагами, плакатами и панно. Основным элементом фирменного стиля выбран ярославский изразец. В мэрии поясняют, что «изразцы на фасадах и в деталях интерьера всегда были особыми элементами убранства архитектурных памятников Ярославля».

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Фото: мэрия Ярославля Украшение на Советской площади

Фото: мэрия Ярославля

«Многие специалисты видят в изразце образ, который может стать визуальным символом Ярославля»,— уточнили в мэрии.

В опубликованном брендбуке собраны рекомендации по использованию фирменного стиля. Представлены вариации логотипа, оформления бейджей, дипломов, благодарностей, дополнительным элементом, помимо изразцов, являются волны. На макетах повторяется фраза «Мы на одной волне с городом».

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Алла Чижова