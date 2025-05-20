Отели Сочи снизили майские цены на 30% из-за падения спроса

Гостиницы Сочи, включая четырехзвездочные, уменьшили стоимость майского проживания на 20-30%. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на руководителя отдела маркетинга УК RP Hotels Андрея Лапшина, снижение тарифов может продолжиться летом при дальнейшем сокращении туристического потока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ситуация в гостиничной сфере курорта неоднородна. Отель RP Manhattan сообщает о росте глубины бронирования на май, летние месяцы и сентябрь примерно на 10-15% по сравнению с показателями 2024 года. Представители заведения связывают положительную динамику с дополнительными маркетинговыми инициативами.

При этом у многих других отелей наблюдается спад количества предварительных резерваций, что вынуждает владельцев уменьшать расценки. Трудности испытывают и курортные рестораны: их выручка упала в среднем на 35%.

Специалисты затрудняются предсказать дальнейшее развитие ситуации. Заполняемость гостиниц будет зависеть от индивидуальных стратегий ценообразования, результативности маркетинга и внешних факторов.

К обстоятельствам, способным позитивно повлиять на турпоток в Сочи, относят удешевление авиабилетов из основных регионов России, ослабление национальной валюты, делающее заграничный отдых дороже, а также возможные экологические проблемы на других курортах, например, повторные выбросы мазута на пляжах Крыма и Азовского моря.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край посетили около 700 тыс. туристов во время майских праздников, а с начала 2025 года регион принял более 3,5 млн отдыхающих, что на 5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Анна Гречко