МВД Татарстана опровергло информацию о мужчине, жившем с телом умершей в Челнах

Информация о том, что житель Набережных Челнов полгода прожил в квартире с телом умершей женщины, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

По данным ведомства, ранее в мессенджерах и социальных сетях появились сообщения о якобы произошедшем инциденте. МВД провело проверку и установило, что подобного случая в городе не зафиксировано.

«МВД по Республике Татарстан официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности, а также призывает граждан не распространять непроверенную информацию и напоминает об ответственности за фейки», — говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года в одной из квартир Набережных Челнов нашли мумифицированные тела двух женщин, оказавшихся сестрами.

Анар Зейналов