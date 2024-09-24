В квартире в Челнах нашли мумифицированные тела двух сестер

23 сентября в одной из квартир Набережных Челнов нашли мумифицированные тела двух женщин 1945 и 1950 года рождения. Они оказались сестрами. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Источники издательства рассказали, что двух женщин никто не видел уже около двух лет. Сообщается, что пенсионерки вели отшельнический образ жизни. По характеру они были замкнутыми и мало общались с соседями. В гости к себе никого не приглашали.

По предварительным данным, женщины скончались 2 года назад. Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

Диана Соловьёва