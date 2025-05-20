ФСБ задержала семь администраторов сайта по продаже наркотиков в даркнете

Сотрудники МВД, ФСБ и СКР задержали семерых участников преступного сообщества, которые помогали вести сайт для продажи запрещенных веществ в даркнете. Им предъявили обвинения по статьям в соучастии в обороте наркотиков, а также организации преступного сообщества. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В схеме участвовали работники одной из IT-компаний, которые обеспечивали стабильную работу сайта. Они защищали маркетплейс от блокировки и взлома, и использовали «современные технологические решения». Также задержали сотрудников сервиса криптообмена, принимавших оплату за наркотики.

Полицейские провели 28 обысков в домах обвиняемых в восьми регионах России. У них изъяли компьютеры и документы.

Ранее в ФСБ сообщили о раскрытии двух каналов, по которым наркотики доставляли транзитом через Россию. Сотрудники ведомства изъяли 1,8 тонн кокаина общей стоимостью более 6 млрд руб. По делу арестовали четырех человек, один из них — гражданин Украины.

Никита Черненко