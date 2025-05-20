ФСБ изъяла почти две тонны кокаина, который перевозили транзитом через Россию
Сотрудники ФСБ раскрыли два транзитных канала, по которым через Россию поставлялся кокаин. Оперативники изъяли почти две тонны наркотика, его стоимость оценили в более чем 6 млрд руб. Возбуждено уголовное дело об оборот наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК).
Наркотик направлялся в страны Евросоюза через Латинскую Америку. ЦОС ФСБ уточнило, что курьеров задержали с поличным, в их машине нашли 1,1 тонны запрещенных веществ. Еще 725 кг наркотиков готовили к отправке двое приезжих из Южной Америки.
Ведомство опубликовало кадры задержания и допроса злоумышленников. Там же видна машина, в которой перевозился кокаин, и склад хранения наркотиков.