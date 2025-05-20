Суда FESCO выполнили 22 рейса из Новороссийска в 2025 году

Суда транспортной группы FESCO выполнили из Новороссийска 22 рейса с начала 2025 года, в том числе три рейса в порты Китая: Наньша, Ричжао, Шанхай и Нинбо. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Собственный прямой морской сервис из черноморского порта в КНР Группа запустила только в ноябре 2024 года, поэтому перевозки в Китай за аналогичный период прошлого года FESCO не выполняла»,— пояснил пресс-секретарь организации Егор Кулаков.

С начала года через Новороссийск FESCO транспортировала 11,3 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент) по импорту и 9,6 тыс. TEU по экспорту.

Сейчас в порту Новороссийска обслуживаются шесть контейнеровозов FESCO, курсирующих по регулярным маршрутам в порты Турции, Китая, Индии и ОАЭ. Компания также обеспечивает дальнейшую транспортировку грузов из этих портов в другие страны — через ОАЭ в государства Персидского залива, через Индию в Шри-Ланку, Бангладеш, Пакистан и Кению.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в начале 2025 года транспортная группа Fesco выполнила первую интермодальную перевозку рефрижераторного контейнера с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай. Груз в Объединенные Арабские Эмираты был отправлен из морпорта Новороссийска.

Нурий Бзасежев