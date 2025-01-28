Из Новороссийска в ОАЭ доставили первый рефконтейнер с российскими продуктами

Транспортная группа Fesco выполнила первую интермодальную перевозку рефрижераторного контейнера с российскими продуктами питания из Москвы в Дубай. Груз в Объединенные Арабские Эмираты был отправлен из морпорта Новороссийска, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

Перевозку организовала дочерняя компания Fesco — «Дальрефтранс». Заказчиком выступила одна из крупнейших российских розничных сетей супермаркетов.

Партию весом 4 тонны загрузили в рефконтейнер на складе заказчика в Москве и затем отправили автотранспортом в Новороссийск. После доставки на один из терминалов новороссийского порта груз разместили на контейнеровозе ГК. Далее продукты отправили в порт Джебель-Али (ОАЭ) в рамках регулярной линии Fesco Indian Line West. Груз доставляли 28 дней.

Гендиректор «Дальрефтранс» Андрей Гречкин отметил, что в начале января компания отправила уже второй рефконтейнер в ОАЭ с партией косметики российского производства. На этом маршруте, по его словам, также будут востребованы перевозки замороженного мяса птицы и мясных полуфабрикатов. Сейчас компания рассматривает возможность обратной загрузки рефконтейнеров, в частности, отправку фиников в Россию.

Татьяна Ручкина