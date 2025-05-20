Минтранс до конца года представит законопроект о беспилотном транспорте

Минтранс совместно с автопроизводителями разработает проект федерального закона о беспилотном транспорте. Представить его планируется до конца 2025 года, сообщил директор департамента цифрового развития ведомства Артем Юренков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В документ, в частности, включат критерии разграничения беспилотников по уровням автоматизации, права и обязанности производителей, требования к диспетчеризации. Также предусмотрят положения о создаваемом АО «ГЛОНАСС» центре мониторинга движения беспилотных автомобилей. Центр сможет экстренно останавливать беспилотник в случае незаконного вмешательства в систему.

«Фактически сегодня рождается подотрасль транспортного права: правовое регулирование беспилотных транспортных средств. Это рождает серьезную кадровую потребность как в программистах, тестировщиках, так и в юристах, готовых разрабатывать правовые новеллы, чтобы правовое регулирование могло идти в ногу с технологией»,— рассказал на ПМЮФ-2025 господин Юренков, которого цитирует пресс-служба Минтранса.

Сейчас в рамках экспериментальных правовых режимов на ЦКАД, М-11 и других дорогах проходят испытания грузовиков и легковых роботакси. Беспилотники эксплуатируются с наклейкой на лобовом стекле в виде треугольника с буквой А. Росстандарт предложил установить на дорогах знаки, обозначающие участки для тестирования беспилотных автомобилей. Ведомство считает, что это добавит участникам движения «психологического комфорта».

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотники поедут по знакам».