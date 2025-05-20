Первый рейд на платной трассе А-289 на Кубани выявил случаи сокрытия номеров

Специалисты Госкомпании «Автодор» совместно с сотрудниками регионального ГИБДД провели первый совместный рейд на трассе А-289, соединяющей материковую часть России с Крымом и Анапой. В результате мероприятия было составлено пять актов об административных правонарушениях за езду с нечитаемыми или скрытыми государственными регистрационными знаками, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Автодор». Фото: ГК «Автодор».

Материалы дел направят в суд. Представители правоохранительных органов напомнили нарушителям об ужесточении ответственности по ст.12.2 КоАП РФ. Если ранее за сокрытие или видоизменение номера водителю грозил штраф в размере 5 тыс. руб. или временное лишение прав до трех месяцев, то сейчас при повторном нарушении срок лишения увеличен до полугода без альтернативы денежного взыскания.

Также в законодательство введена новая норма, предусматривающая ответственность за установку специальных откидных номерных рамок. За применение подобных устройств предусмотрено безальтернативное лишение водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет.

Трасса А-289 Краснодар — Керчь переведена в платный режим с 22 апреля. Дорога функционирует в режиме «Свободного потока» — система бесконтактного взимания платы, предусматривающая установку рам с датчиками, фиксирующими проезд без остановки транспорта. Тарифная информация публикуется на портале ООО «Автодор — Платные Дороги».

Анна Гречко