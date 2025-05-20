КХЛ объявила номинантов на приз «Лучшему вратарю»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила номинантов на приз «Лучшему вратарю» по итогам сезона-2024/25. В их число вошли Даниил Исаев (ярославский «Локомотив»), Владислав Подъяпольский (московское «Динамо») и Никита Серебряков (омский «Авангард»).

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В прошедшем регулярном чемпионате Даниил Исаев провел 41 матч. Он одержал 29 побед, отразив 92,4% бросков. Восемь матчей Исаев сыграл «на ноль». Сейчас он продолжает борьбу за Кубок Гагарина — его команда лидирует в финальной серии против челябинского «Трактора» (3:1). В этом play-off голкипер «Локомотива» принял участие в 20 матчах, выиграв 15 из них. Средний процент отраженных бросков составляет 93,5. Исаев был признан лучшим вратарем по итогам прошлого сезона.

По ходу чемпионата Владислав Подъяпольский перешел из тольяттинской «Лады» в московское «Динамо». В регулярном сезоне он выиграл 18 матчей из 42, отразив 93,8% бросков. Одержал пять «сухих» побед. В розыгрыше Кубка Гагарина Подъяпольский 11 раз выходил на лед. Выиграл шесть матчей, дважды отыграв «на ноль». Процент отраженных бросков составил 93,5.

Никита Серебряков перешел в «Авангард» из петербургского СКА. В 34 матчах регулярного чемпионата у него 19 побед при 92,6% отраженных бросков. Также на его счету два «сухих» матча. В play-off голкипер «Авангарда» провел 13 встреч, выиграв 7 из них. Один матч Серебряков отыграл «на ноль».

Обладатель приза определяется по итогам голосования среди тренеров клубов, принимавших участие в чемпионате. Награду вручат на церемонии закрытия сезона КХЛ, которая состоится 29 мая.

Таисия Орлова