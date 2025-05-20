В Ростове освещение на Левобережной могут восстановить к 5 сентября

В Ростове-на-Дону систему освещения на ул. Левобережной и Ворошиловском мосту могут восстановить до 5 сентября, сообщили в администрации города. Начать работы планируют 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Энергетики проведут «замену неисправного оборудования, поиск повреждений и восстановление поврежденных участков кабельных линий, замену опор, пострадавших в ДТП», — говорится в сообщении администрации.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что дорожные камеры городской системы фиксации нарушений ПДД за четыре месяца 2025 года зафиксировали более 430 тыс. нарушений. Наибольшее их количество отмечается на въезде в город — на Ворошиловском мосту, улицах Левобережной, Пойменной, Бориса Слюсаря и пр.

Наталья Белоштейн