Лавров: Путин подтвердил Трампу нацеленность на справедливое решение по Украине

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия занимает твердую позицию по урегулированию военного конфликта на Украине. По его словам, эта позиция была «со всей определенностью» подтверждена президентом Владимиром Путиным по итогам вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Лавров и Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как пояснил министр, Россия хочет добиться, чтобы на Украине уважали права православных людей, а каноническое православие «вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях». «Гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция РФ о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса. Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом США Трампом»,— сказал господин Лавров на приеме по случаю православной Пасхи.

19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, он продлился более двух часов. Лидеры двух стран обсудили в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Господин Путин назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил американского президента за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом. Господин Трамп сказал, что две страны незамедлительно начнут переговоры о прекращении огня.

Подробнее о разговоре — в материале «Ъ» «Поздравленье — мать ученья».