Врачи диагностировали перелом позвоночника у велосипедистки, врезавшейся в ЗИЛ

Около полудня 19 мая на 21-м км шоссе 16-летняя девушка, двигавшаяся в сторону Ольгино с группой велосипедистов, врезалась в припаркованный ЗИЛ, водитель которого собирался начать движение, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. В результате ДТП девушка получила травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По данным издания 78.ru, во время инцидента спортсмены школы «Олимпийские надежд» проводили тренировку. У несовершеннолетней диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, скальпированную рану мягких тканей лобно-теменной области, закрытую позвоночную-спинномозговую травму и компресионно-оскольчатые переломы позвонков.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция возбудила дело по факту жуткой аварии со скутером и лосем под Всеволожском. Транспортное средство и животное попали под колеса ВАЗ-2105.

Андрей Маркелов