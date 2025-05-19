Полиция возбудила дело по факту жуткой аварии со скутером и лосем в Ленобласти

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП со скутером под Всеволожском, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент случился утром 15 мая на 9 км автодороги «ст. Магнитная – пос. им. Морозова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Водитель ВАЗ-2105 врезался в скутер, а следом протаранил выбежавшего на дорогу лося. В результате происшествия скутер сгорел, его водитель погиб. Виновник ДТП попытался скрыться с близлежащем лесу.

Тем не менее, полицейские смогли задержать 22-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств. Его доставили в отдел для разбирательства. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель мотоцикла Suzuki на Индустриальном проспекте протаранил машину полиции. В результате ДТП скончался и байкер, и сотрудник правопорядка.

Андрей Маркелов