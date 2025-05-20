World Sailing вернула российским спортсменам допуск в нейтральном статусе

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) вновь предоставила российским спортсменам допуск в нейтральном статусе к международным соревнованиям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы World Sailing.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Saiz / AP Фото: Alberto Saiz / AP

«В этом году мы согласно рекомендации Международного олимпийского комитета продлеваем политику допуска нейтральных спортсменов на международные соревнования по парусному спорту. Это также будет относиться к представителям персонала спортсменов и другим официальным лицам»,— приводит ТАСС слова директора World Sailing по правовым вопросам и управлению Урваси Найду.

В марте 2022 года World Sailing отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях из-за начала специальной военной операции на территории Украины. В январе 2024 организация приняла решение допустить атлетов, соответствующих необходимым критериям, к квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Нейтральный статус получили Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков. На квалификационной регате «Последний шанс» они не сумели показать необходимый результат.

В феврале 2025 года Совет World Sailing принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов на три месяца. В апреле в организации сообщили, что отстранение продлено до мая.

Таисия Орлова