Болельщики ФК «Краснодар» выстроились в очереди за билетами на матч с Динамо

У стадиона «Озон Арена» в Краснодаре выстроились длинные очереди из болельщиков, желающих приобрести билеты на решающий матч 30-го тура Российской Премьер-лиги между ФК «Краснодар» и московским «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» с места событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Игра состоится в столице Кубани 24 мая, начало — в 16:30. Сейчас местная команда занимает верхнюю строчку в таблице РПЛ с 64 очками.

По сообщениям из соцсетей, онлайн-билеты доступны исключительно владельцам абонементов. Остальные болельщики с персонифицированной картой (Fan ID) могут приобрести проход на матч исключительно в кассах.

Как отметили в ФК «Краснодар», дети до четырех лет включительно проходят на стадион бесплатно без права занятия места (билет на ребенка родитель или опекун формирует самостоятельно в приложении «Госуслуги»). Стоимость билетов на матч с «Динамо» начинается от 3 тыс. руб. в фанатском секторе. VIP-сектор оценивается в 15 тыс. руб.

Организаторы предупреждают о случаях перепродажи билетов по завышенным ценам и рекомендуют пользоваться только официальными каналами.

Мария Удовик, Анна Гречко