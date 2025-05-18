Стоимость билетов на матч «Краснодар» - «Динамо» начинается от 3000 рублей

Открылась продажа билетов на матч футбольного клуба «Краснодар» против столичного «Динамо» в 30-м туре Мир Российской Премьер-лиги. Игра состоится в столице Кубани 24 мая, начало — в 16:30. Это будет последний для «горожан», занимающих верхнюю строчку турнирной таблицы РПЛ с 64 очками, матч в сезоне 2024/25.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщили в ФК «Краснодар», для посещения матчей Мир Российской Премьер-лиги обязательна персонифицированная карта болельщика (Fan ID). Дети до четырех лет включительно проходят на стадион бесплатно без права занятия места (билет на ребёнка родитель или опекун формирует самостоятельно в приложении «Госуслуги»). Стоимость билетов на матч с «Динамо» начинается от 3000 руб. в фанатском секторе. VIP-сектор оценивается в 15 тыс. руб.

В субботу, 17 мая, в стартовом матче 29-го тура чемпионата России по футболу «Краснодар» на выезде одолел «Оренбург» — 2:1.

Василий Хитрых