Ростовское судно «Олег Бетин» изучило последствия разлива мазута в Черном море

Исследовательское судно «Олег Бетин» Азово-Черноморского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (АзНИИРХ) провело экспедицию в район аварии танкеров в Черном море. Специалисты изучили степень загрязнения нефтепродуктами водной толщи и донных отложений, сообщает пресс-служба института.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Станциями отбора проб была охвачена вся акватория наиболее массовых выбросов мазута в Черном море в районе от мыса Анапский до мыса Такиль, а также южная часть Керченского пролива до Крымского моста. Особое внимание было уделено обследованию состояния гидробиологических сообществ живых организмов», — сообщили в пресс-службе.

Полученные материалы позволят оценить последствия загрязнения на пространственное распределение планктона и определить остаточную биомассу донных организмов. Результаты будут сравниваться с данными из контрольных районов моря, не подвергшихся загрязнению.

В АзНИИРХ отмечают, что итоги экспедиции помогут более точно определить влияние аварии на состояние водных биоресурсов и среду их обитания, оценить ущерб рыбному хозяйству и получить информацию для прогнозирования восстановления нарушенной экосистемы.

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Валентина Любашенко