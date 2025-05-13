Багаевский гидроузел позволит втрое увеличить пропускную способность реки Дон

Запуск Багаевского гидроузла позволит втрое нарастить объем грузоперевозок по р. Дон и станет важным шагом в развитии внутренних водных путей России. Строительство первого пускового комплекса объекта планируется завершить в июле 2025 года. Об этом заявил замминистра транспорта РФ Валентин Иванов во время визита в Ростовскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ Фото: Вадим Харламов, Коммерсантъ

На текущем этапе строители завершают бетонирование судоходного шлюза, устанавливают аварийные и рабочие ворота, заканчивают монтаж затворов и электроцилиндров на водосбросной плотине. Параллельно возводится поселок для сотрудников: 32 жилых дома, инженерные сети, административные здания, мастерские и очистные сооружения.

По словам господина Иванова, гидроузел должен решить проблему «узкого места» р. Дон, который является частью единой глубоководной системы европейской части России. После ввода в строй он обеспечит гарантированную глубину фарватера не менее 4 м на 85-километровом участке, что увеличит пропускную способность с 12 до 19 млн т грузов в год, улучшить судоходные условия, повысить надежность перевозок и оптимизировать работу водного транспорта в регионе.

Валентина Любашенко