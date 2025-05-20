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Более половины жителей Казани хотели бы уехать из города на время цветения

Более половины опрошенных жителей Казани хотели бы уехать из города на время цветения, а каждый десятый — уезжает из региона ежегодно. Об этом говорится в исследовании компании Level Group.

Более половины жителей Казани хотели бы уехать из города на время цветения

Более половины жителей Казани хотели бы уехать из города на время цветения

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Более половины жителей Казани хотели бы уехать из города на время цветения

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным опроса, 57,7% казанцев хотели бы сменить район проживания в этот период. Среди тех, кто действительно уезжает из Казани из-за аллергии на пыльцу, большинство выбирают южные регионы России — Сочи, Крым и Краснодарский край. Эти направления оказались самыми популярными у казанцев, страдающих от поллиноза. Также среди часто упоминаемых мест оказались Карелия, Байкал и горные регионы.

26% аллергиков предпочитают уезжать в Сочи, 22% — в Крым, а 19% — в Краснодарский край. 11% респондентов выбирают Карелию, Байкал или отправляются в горы. В то же время половина опрошенных (51%) отметили, что не готовы сменить регион даже в период пика цветения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на закупку иммунодепрессантов, применяемых при лечении аллергий и аутоиммунных заболеваний, направят 39 млн руб.

Анар Зейналов

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