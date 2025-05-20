В районе Якутии ввели режим ЧС из-за половодья на реке Колыме

Уровень воды в реке Колыме в Среднеколымском районе Якутии превысил отметку опасного явления. По этой причине в районе ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил региональный оперштаб.

По последним данным, уровень воды в Колыме у города Среднеколымска составляет 1272 см при критических 1200. Ожидается, что рост уровня может продолжиться. Уже подтоплено 12 дворовых территорий, частично — восемь автодорог.

В 15 км ниже Среднеколымска у местности Луобуя зафиксирован затор, который планируют устранить при помощи взрывных работ. Опергруппа вместе с взрывниками совершает облет местности на вертолете Ми-8 МЧС. На место для координации работ выехал первый вице-премьер Дмитрий Садовников.

На прошлой неделе аэропорт Зырянка в Якутии приостанавливал прием и отправку самолетов из-за затопления взлетно-посадочной полосы. Оно произошло на фоне ежегодного ледохода на Колыме, на левом берегу которой расположен аэропорт.