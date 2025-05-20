Объем интернет-торговли на Кубани вырос на треть в I квартале 2025 года

Объем интернет-торговли в Краснодарском крае за первый квартал 2025 года достиг 126,5 млрд руб, что на 33% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодарский край входит в пятерку самых активных в интернет-торговле регионов России, уступая только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Доля онлайн-торговли на Кубани по итогам трех месяцев 2025 года составила 18,6%, увеличившись на 3,3 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Лидером по объемам онлайн-продаж в регионе стали продукты питания. Кубанцы потратили почти 22 млрд руб. на доставку из магазинов и готовых блюд из ресторанов, что составляет 17,4% от общего объема интернет-торговли.

В пятерку популярных категорий также вошли товары для дома и мебель — 21 млрд руб (16,6%), одежда и обувь — 18 млрд руб (14,2%), электроника и бытовая техника — 14,3 млрд руб (11,3%), а также автозапчасти и автоаксессуары — 8,6 млрд руб (6,8%).

Существенную долю в структуре онлайн-покупок занимают товары для красоты и здоровья (5,4%), цифровая продукция, включая подписки, приложения и электронные книги (5%), инструменты (4,6%), детские товары (3,3%) и аксессуары (3%).

Продукты питания также стали лидерами среди самых быстрорастущих категорий — их продажи увеличились на 85% по сравнению с первым кварталом 2024 года. Более чем на 70% возросли продажи подарков и цветов, на 65% увеличились продажи автозапчастей и автоаксессуаров, а фармацевтика, ювелирные изделия и цифровые товары показали рост около 60%.

Значительное увеличение среднего чека наблюдалось только в сегменте ювелирных изделий и часов — на 51% (до 9 тыс. руб). Средняя стоимость покупок электроники и бытовой техники возросла на 30% и достигла 15,7 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае в 2024 году объем онлайн-продаж составил 457 млрд руб, что на 42% больше показателя 2023 года. Эксперты сходятся во мнении, что стремительное развитие электронной коммерции на Кубани связано с климатическими особенностями и активным продвижением маркетплейсов.

Анна Гречко