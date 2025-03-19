Покупатели ушли в онлайн

Объем онлайн-продаж в Краснодарском крае вырос на 42% и составил 457 млрд руб. в 2024 году. По итогам минувшего года регион занял четвертое место среди субъектов РФ по масштабам интернет-торговли. Впереди оказались только Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Эксперты сходятся во мнении, что стремительное развитие электронной коммерции на Кубани связано с климатическими особенностями и активным продвижением маркетплейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Краснодарский край укрепил позиции в сфере электронной коммерции, нарастив объем интернет-продаж до 457 млрд руб. в 2024 году, следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли. Это на 42% превышает показатели предыдущего года. В сфере e-commerce Кубань уступила только Москве, Подмосковью и Петербургу.

Больше всего жители Кубани потратили на товары для дома и мебель: 73 млрд руб. — это 15,8% от всех онлайн-покупок. Далее идет одежда и обувь — 72 млрд руб. (15,6%), продукты питания — 66 млрд руб. (14,3%), электроника и бытовая техника — 61 млрд руб. (13,7%).

Согласно данным Wildberries, в крае лидерами по заказам стали: бытовая техника с приростом в 340%, электротранспорт — 250%, автомобильные комплектующие — более 200%, компьютерная техника — 140%. Также в топ-5 востребованных товаров вошли различные виды мебели — в среднем прирост на 120-130%.

«Интересы покупателей явно смещаются в сторону дорогостоящих и крупногабаритных покупок (например, ноутбуков, мебели, стройматериалов). Это напрямую связано с ростом доверия к товарам на маркетплейсах, развитием складской и логистической инфраструктуры — то есть, с сокращением времени доставки, а также ростом количества селлеров на Wildberries, а значит и расширением ассортимента товаров. Для крупных электронных товаров, например бытовой техники и материалов, важную роль сыграла возможность доставки прямо до двери»,— рассказали в пресс-службе Wildberries&Russ.

В Ozon наибольшей популярностью пользуются товары для дома и ремонта. Продажи строительных материалов увеличились в 1,8 раза. Впервые в пятерку самых покупаемых категорий вошла одежда, при этом спрос на женские вещи вырос на 90%, а на мужские — на 85%. Российские производители обеспечивают две трети оборота ста крупнейших продавцов платформы в категории Fashion.

Кроме того, рост продемонстрировали селлеры из Краснодарского края: оборот продаж увеличился на 71% в 2024 году. Наиболее востребованными товарами, продаваемыми предпринимателями региона, стали кондиционеры, зоокорм и кухонная техника.

Эксперт и наставник предпринимателей в области продвижения магазинов на маркетплейсах Ozon и Wildberries, а также собственник компании «Prof- Commerce» Дмитрий Спицын связывает успех онлайн-торговли с географическими особенностями региона: «Краснодарский край — курортный регион, что влияет на высокий спрос на сезонные товары. Летний сезон здесь начинается раньше и заканчивается позже, чем в других субъектах России. Вместе с тем, климатические особенности Кубани также влияют и на темпы проникновения маркетплейсов — открытие новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, Ozon и других платформ улучшило доступность товаров для населения».

Среди других факторов роста показателей эксперт выделил общероссийские тенденции: переход потребителей в онлайн, рост числа продавцов и ассортимента, привлекательную ценовую политику маркетплейсов, возросшее доверие к интернет-магазинам и увеличение доли импульсивных покупок.

По словам специалиста, активность покупателей стимулируют отечественные товары, заменившие продукцию международных брендов, а также сезонные акции, скидки и персонализированные предложения.

Господин Спицын подчеркнул, что немаловажную роль в сложившейся ситуации сыграло расширение аудитории — онлайн-шопинг стал доступнее не только молодежи, но и старшему поколению благодаря упрощенному процессу оформления заказов.

Краснодарский бренд-менджер Дарья Филяева указывает на четыре ключевых фактора роста онлайн-продаж в регионе: «Во-первых, значительную роль сыграло развитие цифровой инфраструктуры, а именно, расширение доступности высокоскоростного интернета. Во-вторых, изменение потребительских привычек, подстегнутое пандемией. В-третьих, важным фактором стал рост популярности маркетплейсов. Наконец, местные предприниматели активно осваивают онлайн-пространство».

По словам госпожи Филяевой, маркетплейсы трансформируют потребительские предпочтения кубанцев. По ее словам, цифровые платформы привлекают местных жителей за счет широкого ассортимента, роста доверия и развития логистики.

Эксперт подчеркнула, что теперь жители даже небольших населенных пунктов Краснодарского края могут приобретать товары, ранее доступные только в крупных городах. Конкуренция между продавцами приводит к снижению цен, а разнообразные акции и бонусные программы привлекают новых клиентов.

Аналитики прогнозируют дальнейшее развитие электронной коммерции в России. Основными драйверами роста станут расширение складской инфраструктуры и оптимизация доставки, что повысит удовлетворенность покупателей.

Специалисты также отмечают рост количества заказов через мобильные приложения торговых площадок. По их мнению, внедрение технологий искусственного интеллекта обеспечит клиентам персонализированный подбор товаров на основе их покупательских привычек, что увеличит эффективность продаж.

Нурий Бзасежев