Прибыль краевой корпорации МСП достигла 257 млн рублей

АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», прибыль организации за отчетный период составила 257,3 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 62,9%. При этом выручка общества снизилась с 67,8 млн до 44,3 млн руб. Показатель «прочих расходов» увеличился в 4,6 раза и составил 61,6 млн руб. (в 2023-м — 13,2 млн руб.).

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в Агентстве развития МСП, рост прибыли организации обусловлен «успешным управлением в части инвестиционной политики на фоне существенного повышения ключевой ставки и ставок по размещаемым депозитам».

АО «Корпорация развития МСП Пермского края» зарегистрировано в 2010 году. Единственный акционер общества — Пермский край в лице регионального Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства. Основной вид деятельности корпорации — предоставление поручительства по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга) субъектам МСП, «самозанятым» гражданам и организациям, оказывающим поддержку малому и среднему предпринимательству.