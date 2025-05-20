Минздрав США лишил Гарвард части грантов из-за антисемитизма

Министерство здравоохранения США отменило многолетние гранты на $60 млн для Гарварда из-за проблем с антисемитизмом и дискриминацией. Об этом сказано в сообщении ведомства в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарвардский университет

Фото: Faith Ninivaggi / File Photo / File Photo / Reuters Гарвардский университет

Фото: Faith Ninivaggi / File Photo / File Photo / Reuters

«В связи с тем, что Гарвардский университет все еще не может справиться с антисемитическим преследованием и расовой дискриминацией, Министерство здравоохранения и социальных служб прекращает несколько многолетних грантов с суммарной стоимостью приблизительно $60 млн за все время их действия»,— говорится в заявлении.

В апреле Министерство образования США пошло на такую же меру в отношении Гарварда. Университет лишили государственного финансирования на $2,2 млрд после отказа его руководства изменить кадровую и образовательную политику. С начала обострения конфликта на Ближнем Востоке в вузе начались массовое пропалестинские акции. Группа Министерства образования по борьбе с антисемитизмом обвинила Гарвард в «иждивенческом мышлении».

Подробности — в материале «Ъ» «Гарвард отлучают от финансирования».