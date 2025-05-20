В Ростовской области количество вакансий сократилось на треть за год

В апреле количество вакансий в Ростовской области снизилось на 31% по отношению к апрелю 2024 г., сообщает пресс-служба HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным аналитиков компании, с конца 2024 г. вакансий стало меньше по всему ЮФО , а число размещенных ростовчанами резюме, напротив, выросло за год на 47%.

Эксперты HeadHunter поясняют, что сокращение вакансий с конца 2024 г. во многом связано с повышением ключевой ставки, подорожанием кредитных средств и пересмотром многими компаниями планов по найму персонала.

Параллельный рост резюме связан с зарплатной гонкой, которая длилась с 2023 г., когда в ситуации жесточайшего дефицита кадров финансовый способ привлечения работал быстрее всего. Люди видели, что на рынке появилось много интересных по зарплатам и соцпакетам предложений и стали активнее вести себя на рынке труда.

По данным SuperJob, в мае 2025 г. в Ростовской области наибольший спрос имеют профессии: курьер (количество вакансий для этой профессии увеличилось в 2,9 раза, а средняя зарплата составила 86, 9 тыс. руб.), специалист по продажам (количество вакансий «менеджер по продажам» выросло в 2,4 раза, а средняя заработная плата — 78 тыс. руб.), продавец-консультант (спрос на эту профессию увеличился на 84% по сравнению с январём 2024 года, в среднем оклад таких специалистов — 59,9 тыс. руб.).

Также в 2025 году на фоне роста производства и реализации программ импортозамещения предприятия будут нуждаться в квалифицированных рабочих кадрах. Требуются слесари, токари, сварщики, фрезеровщики, монтажники, наладчики станков, электротехники и другие мастера.

В сфере сельского хозяйства наиболее востребованными будут такие профессии, как ветеринарный врач, агроном, зоотехник, инженер-механик, инженер-электрик, садовод.

Ранее, «Ъ-Ростов» сообщал, что заработная плата программиста на Дону может достигать 430 тыс. руб.

Валентина Любашенко