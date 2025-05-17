В Ростове программист PHP может зарабатывать до 430 тысяч рублей в месяц

В Ростове-на-Дону зарплатный максимум специалиста, который занимается разработкой и поддержкой веб-сайтов и веб-приложений с использованием языка программирования PHP, в IT-компаниях достигает 430 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба SuperJob, опираясь на данные собственного опроса этого сервиса. Для сравнения, в Москве на аналогичной позиции можно ежемесячно зарабатывать 550 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 460 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В столице Дона меньше всего, 95-130 тыс. руб. в месяц, обещают платить PHP-программисту, если он обладает знанием теории баз данных и имеет опыт работы с СУБД, придерживается принципов объектно-ориентированного программирования, знает JavaScript, HTML и CSS, XML, владеет английским языком на уровне чтения технической документации и у него не менее чем полугодовой опыт программирования на PHP.

Для того, чтобы получать в Ростове в месяц 130-160 тыс. руб., соискатель (помимо перечисленных компетенций) должен владеть методами защиты информации в сетевых приложениях, навыками работы в среде Linux и/или Unix, иметь опыт работы с системами контроля версий, разработки и запуска интернет-сайтов, веб-приложений. Опыт работы РНР-программистом у него должен быть от одного года.

160-280 тыс. руб. в Ростове-на-Дону может зарабатывать «кандидат с отличными знаниями и навыками работы с PHP 7, 8 и СУБД, знанием английского на разговорном или свободном уровне, знанием и пониманием принципов SOLID, DRY, GRASP, отличными навыками объектно-ориентированного программирования, навыками настройки и администрирования веб-серверов, опытом unit-тестирования, рефакторинга чужого кода, работы с фреймворками Laravel, Symfony, Yii2, проектирования и поддержки клиент-серверного API, стажем работы программистом PHP от двух лет. Работодатель также может ожидать знание среды разработки Node.js, опыт работы с фреймворками JavaScript (Vue, React, Angular) и с инструментами контейнеризации приложений».

А на самую высокую зарплату, 280-430 тыс. руб. ежемесячно, может рассчитывать специалист с опытом разработки и проектирования высоконагруженных систем, разработки микросервисов, работы с Redis, RabbitMQ, Sphinx, Grafana и стажем работы программистом PHP от трех лет. «Возможным пожеланием работодателя могут быть навыки руководства командой разработчиков», — резюмировали аналитики SuperJob.

Владимир Андреев