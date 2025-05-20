На праймериз «Единой России» в Удмуртии зарегистрировались 70 тысяч жителей

В Удмуртии начались праймериз «Единой России» (ЕР) к осенним выборам в муниципальные органы власти Ижевска и малых городов республики, сообщает пресс-служба реготделения партии. Предварительное электронное голосование началось в полночь по московскому времени 19 мая. Праймериз завершится 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В нашей республике на сайте (электронного голосования.— “Ъ-Удмуртия”) зарегистрировались уже более 70 тыс. жителей. Это показывает неподдельный интерес жителей и их готовность активно участвовать в политической жизни региона. Нам важно узнать мнение жителей о наших кандидатах и понять, кого они готовы поддержать на выборах в гордумы осенью этого года»,— сказал председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев (первый заместитель секретаря реготделения партии и глава оргкомитета праймериз).

Выборы в гордумы Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги пройдут 14 сентября этого года. Вакантным является 135 мандатов, на столицу Удмуртии приходится 35. Кроме этого, выберут двух депутатов в Госсовет Удмуртии.

Напомним, половина действующих депутатов гордумы Ижевска решила не участвовать в праймериз ЕР, обязательных для выдвижения от партии на выборах в сентябре этого года. В списке не оказалось в том числе председателя гордумы седьмого созыва Фарита Губаева. При этом идти на выборы от партии власти пожелали двое представителей других фракций. Эксперты полагают, что некоторые действующие депутаты устали от политической деятельности, а кому-то рекомендовано не участвовать в праймериз, чтобы освободить места для новых перспективных парламентариев.

Подробнее об этом читайте в материале «Праймериз пройдут без председателя».