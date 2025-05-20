Мужчина погиб в результате квартирного пожара в Сосновом Бору

Рано утром 20 мая в городе Сосновый Бор Ленинградской области произошел квартирный пожар. В огне погиб мужчина 1995 года рождения. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, огонь разгорелся в квартире на четвертом этаже дома на улице Малая Земля около 04:30. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Обстоятельства случившегося устанавливаются, на месте работают следователи.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из-за пожара в рабочем цехе на Обуховской Обороны эвакуировали 25 человек.

Дарья Астанина