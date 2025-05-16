Из-за пожара в рабочем цехе на Обуховской Обороны эвакуировали 25 человек

Очередной крупный производственный пожар произошел днем 16 мая в Невском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: проспект Обуховской Обороны, д. 51, поступил на пульт дежурного в 12:18, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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На месте было установлено, что в здании цеха размером 150х200 м и высотой 10 метров происходило горение обстановки на площади 2 кв. м. С огнем удалось справиться спустя полчаса силами 18 спасателей и четырех единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали, однако из опасной зоны пришлось эвакуировать 25 человек, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще один крупный производственный пожар в ангаре в поселке Шушары тушили на площади 150 «квадратов» по повышенному номеру сложности 1-БИС.

Андрей Цедрик