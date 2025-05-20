Заболеваемость гриппом в Тюменской области снизилась на 34%

В Тюменской области продолжается эпидсезон ОРВИ и гриппа, но заболеваемость снижается, сообщили в Роспотребнадзоре региона. За последние восемь недель число заболевших гриппом упало на 34% по сравнению с предыдущей неделей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На предыдущей неделе также были зафиксированы восемь случаев COVID-19. Несмотря на снижение заболеваемости, эпидсезон еще не завершен, и специалисты продолжают мониторинг ситуации и обследовать заболевших.

Напомним, в конце февраля-начале марта в Тюменской области наблюдался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 5,4%.

Ирина Пичурина