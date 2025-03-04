Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области за неделю выросла на 5,4%

В Тюменской области на девятой неделе 2025 года наблюдался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 5,4% по сравнению с предыдущей неделей, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Эпидемические пороги не превышены ни в никакой из возрастных групп. За последние четыре недели доля вирусов гриппа увеличилась в структуре положительных результатов тестов. Преобладают вирусы гриппа А типа H1N1. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за неделю снизилась на 33%.

Напомним, на восьмой неделе в Тюменской области наблюдался рост заболеваемости ОРВИ на 9% по сравнению с предыдущей неделей.

Ирина Пичурина