Хоккеисты «Локомотива» и «Трактора» рассказали о настрое на пятый матч финала

Игроки ярославского и челябинского клубов не надеются на то, что пятый матч финальной серии Кубка Гагарина будет простым. После четвертой игры как хоккеисты «Локомотива», так и «Трактора» намерены «гнуть свою линию». Комментарии публикует Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что 19 мая «Локомотив» обыграл «Трактор» и повел в серии 3-1. Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Березкин рассказал, что важен каждый матч, но в этом пришлось «много терпеть и блокировать».

«Кому будет сложнее в следующем матче? И нам, и сопернику. Нужно фокусироваться не на последнем шаге, а именно на игре. Чему научила серия с "Авангардом", в которой с 3-1 стало 3-3? Не быть дураками»,— считает Максим Березкин.

Форвард ярославцев Илья Николаев уверен, что в финале легко не бывает. Он рассказал про шайбу, которую забил с острого угла рикошетом от маски вратаря «Трактора» Зака Фукале в матче 19 мая.

«Постарался бросить именно туда. В голове сыграло такое. Поэтому хорошо, что я бросил. Я сразу увидел, что шайба поменяла траекторию и влетела в ворота. Судья развел руки, поэтому надо было играть до конца, что бы ни случилось»,— поделился Илья Николаев.

Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон назвал поражение «отстоем».

«Нам нужно найти способы вернуться в серию после 1-3. Хоккей — командный вид спорта и надо, чтобы все прилагали усилия. Нельзя играть 50 минут без голов, нам необходимо менять ситуацию»,— рассказал Робинсон.

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов не теряет надежды на то, что ход серии еще можно перевернуть.

«Будем смотреть, выдержат ли они следующий матч. Три года назад "Металлург" вел 3-1 в серии, но ЦСКА заработал Кубок Гагарина. Нам нужно продолжать давить, играть в свою игру, чтобы у всех горели глаза, и это принесет результат»,— прокомментировал Коромыслов.

«Локомотиву» нужна одна победа, чтобы завоевать Кубок Гагарина. Главный тренер Игорь Никитин уверен, что к пятому матчу нужно готовиться, как ко всем играм, не думая о том, что этот матч может привести к победе в финале.

Алла Чижова