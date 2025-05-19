Наставник «Локомотива» прокомментировал третью подряд победу

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин ответил на вопросы журналистов после четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина, в котором железнодорожники одержали третью победу подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» ведет в серии с челябинским «Трактором» со счетом 3-1. Игра 19 мая в Челябинске закончилась счетом 3:1 в пользу ярославцев. В конце матча после удаления форварда железнодорожников Байрона Фрэза ярославцам пришлось отстоять в формате 4 на 6, но «Локомотив» не только не пропустил, но и забил третью шайбу.

«Концовка такая нервная получилась. С Фрэзом это ситуационный момент, там до этого нужно было по-другому играть. Скорректируем. Но сила команды — в правильной реакции на ситуацию. Четверка здорово отработала, гол забили. Поэтому нужно искать позитивные моменты, а негативные — исправлять»,— прокомментировал Игорь Никитин.

«Локомотиву» осталась одна победа до победы в финале Кубка Гагарина. Наставник железнодорожников уверен, что об этом не надо помнить.

«Нужно готовиться к игре, не думая, какой это шаг или какая игра. Просто к игре. Это самый простой рецепт. Все равно будет нервотрепка. От этого никуда не денешься»,— ответил Игорь Никитин.

Пятый матч серии состоится 21 мая в Ярославле.

Алла Чижова