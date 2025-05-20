Доступность жилья в России выросла на фоне роста доходов

Рост цен на новостройки в России замедлился, а доходы населения увеличились, что повысило доступность жилья. По данным Института экономики города (ИЭГ), номинальные цены на первичное жилье в апреле выросли на 9% г/г, что ниже инфляции (10,23%). При этом реальные доходы граждан за I квартал 2025 года выросли на 8,4%.

Коэффициент доступности жилья в 2024 году улучшился на 6,7%: теперь семье из трех человек потребуется 3 года и 3 месяца, чтобы накопить на квартиру 54 кв. м. Доля семей, способных купить жилье (с учетом льготных программ), достигла 58,7% — максимума за 20 лет.

Однако рыночная ипотека остается недоступной для большинства: средняя ставка в конце 2024 года составила 29,39% против 16,26% годом ранее. Эксперты связывают это с удорожанием кредитов и завершением массовой льготной ипотеки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Квартиры отстали от инфляции».