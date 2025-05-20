Дообсуждались до игрушек

На полях Петербургского международного юридического форума прошла дискуссия «Институт иностранного агента». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расхваливала российское регулирование иностранного влияния, критикуя западные аналогичные законы. Деструктивные игрушки осудила депутат Госдумы Яна Лантратова, которая призвала учить в России специалистов для информационных войн. «Вишенкой» сессии были заявлены пранкеры Вован и Лексус, но развлекать слушателей шуточным звонком они не стали.

Дискуссии дала старт официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она вновь эмоционально рассказала о соглашениях с Западом, в которых все, считает дипломат, обманули Россию. «На тот момент, когда все международное сообщество договорилось о невмешательствах во внутренние дела, сложилось ощущение, что каждый будет действовать в этих постулатах без какого-то переигрывания»,— не успев договорить, закончила госпожа Захарова.

Ее прервали делегаты из ОАЭ, громко звучавшие за дверьми. Гости пели песни и стучали в бонги, что смешило внимающих речи про иноагентство. Желающие послушать сессию опаздывали и то и дело открывали дверь, вновь отвлекая слушателей от Марии Захаровой.

«Оказалось, что для Запада договоренности остаются словами»,— смогла заключить представитель министерства. После этого традиционно для этой темы спикеры вспомнили закон FARA (1938 год), на который российские ведомства ссылаются, когда их критикуют за введение в России закона об иностранном влиянии.

Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) был принят в США в 1938 году как мера борьбы с пропагандистами Третьего рейха в стране. В 1966 году документ изменили. С тех пор он предусматривает, что лица, которые осуществляют в стране политическую или экономическую деятельность для иностранных юрлиц, должны получить соответствующее разрешение от американских властей на эту деятельность. Нарушение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом в размере до $250 тыс. Российские власти часто ссылаются на то, что американский закон об иноагентах был введен еще в первой половине прошлого века и в нем прописано суровое наказание.

«Под закон попали миролюбивые профессионалы Russia Today, которые на собственной шкуре почувствовали, что такое применение репрессивного законодательства»,— продолжала Мария Захарова — пока еще без главного редактора попавшего под FARA издания Маргариты Симоньян. Та приехать на Юрфорум не смогла, но выступила по видеосвязи.

Второй «целью» закона стала Мария Бутина. Власти Штатов сочли, что она продвигала интересы России, не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента. В 2019 году случилось ее громкое возвращение в Россию после ярких сюжетов российских иновещательных каналов. «Кстати, не сочтите за рекламу, недавно вышел сериал о Марии Бутиной на основе ее записей. Она делала их на салфетках, на туалетной бумаге. Так она выжила, потому что верила, что она выйдет»,— добавляла эмоций дипломат.

России надо было через ответные меры перейти к фазе сохранения суверенитета, объяснила госпожа Захарова появление механизма признания человека или какой-либо организации иноагентом. Но борьбу «коллективный Запад» ведет и незаметно для всех, считает модератор дискуссии, ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев. И использует для этого неожиданные средства — детские игрушки. Так он подвел к речи главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яны Лантратовой.

Главная опасность, полагает она, заключается в том, что дети сейчас растут в интернете, а в нем «вражеские спецслужбы» распространяют опасный контент. Так, в сети детей вовлекают в алкоголизм и наркоманию и даже в «фан-клубы террористов».

Хотя эти паблики могут казаться просто группой с мемами, заметила госпожа Лантратова. В этот момент на экране транслировались картинки из сообщества 4chan, славящегося жестким черным юмором. Интересно, что на днях Новгородский райсуд признал пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) изображение лягушонка Пепе, популярного среди альт-правых.

У парламентария вопросы возникли и к видеоиграм, в частности, к шутерам Call of Duty и Counter-Strike. На слайдах появились фотографии «сомнительного, антипатриотичного контента»: книга от Ельцин-центра, одежда с логотипом NASA и американскими топонимами, строчки из песен «ЛСП», Morgenstern (Алишер Моргенштерн признан иностранным агентом) и «Инстасамки». Сомнительным депутат назвала и игрушки в виде главного героя мультфильма «Шрек», хотя негативным персонажем она его не считает — просто в советских образах депутат не видит «демонических образов». Вспомнили на сессии и нашумевшую игрушку «Хаги-ваги», которая, утверждает глава комитета ГД, наносит ребенку вред и вызывает энурез.

Все это — часть информационной войны, делает вывод депутат, на которую «коллективный Запад» тратит огромные средства. По информации госпожи Лантратовой, США, ЕС и Великобритания имеют 1125 специалистов по ведению инфовойн по 36 американским программам подготовки. В России такая программа была одна. И лишь один специалист, как указано на слайде. Правда, дальше кеглем поменьше прописано, что один эксперт против 53 западных, а не в целом. «К сожалению, программа закрылась. Мы должны создавать наши программы, потому что это важно»,— призвала госпожа Лантратова.

Модератор предложил перейти к самым неожиданным гостям дискуссии — пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, известными под псевдонимами Вован и Лексус.

Молодые люди стали популярны благодаря телефонным розыгрышам известных личностей по телефону. Их расцвет пришелся на начало конфликта с Украиной в 2014 году. От лица Петра Порошенко (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ — Ъ) они звонили президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко они представлялись сыном Виктора Януковича. Михаилу Горбачеву — Никитой Михалковым (и извинились от его имени за призыв осуждать перестройку).

«В последний год мы занимаемся проблемой украинского телефонного мошенничества и проблемой уехавших, которые для многих все еще остаются моральными камертонами. Люди сделали карьеру и получали огромные гонорары. Одно дело, когда они просто уехали и живут в другой стране. А другое — когда собирают деньги на поддержку врага. Нам было интересно посмотреть на них глубже»,— как будто отчитался один из пранк-журналистов.

Некоторые российские граждане «действовали закрыто и не проецировали настоящие взгляды в реальность», эти взгляды Вован и Лексус пытались выяснить, представившись при звонке украинскими политиками. «И они совершенно откровенно рассказывали нам о планах по дестабилизации ситуации в России. Для меня был очень откровенен разговор с Борисом Акуниным (писатель Григорий Чхартишвили, признан иноагентом). Других можно было назвать теми, кто действует в своей тусовке. А он оказался действительно идеологическим врагом»,— делился Владимир Кузнецов.

Следом Вован и Лексус показали нарезку из своих пранков с уехавшими после начала СВО россиянами. На экране включили только моменты, в которых писатели, музыканты и политактивисты говорят о своей поддержке ВСУ или о желании их поддержать. «Спасибо Минюсту, что обращает внимание на наши материалы»,— заключили пранкеры.

Лексус же решил высказать свое мнение о российской версии иноагентского закона. «У нас это человек, который ведет какую-то деятельность и имеет иностранное влияние или финансирование, но не написано, что он несет вред России»,— мягко критиковал участник дискуссии. Он напомнил, что Марии Захаровой не понравилось, что Великобритания ранжирует подобный закон по странам — строже наказание следует за связь с Ираном и Россией. «У нас тоже есть недружественные страны. Мне кажется, что и у нас такое в законе прописать стоило»,— добавил Алексей Столяров. Также он попросил прописать регламент исключения иноагента из этого реестра, вспомнив про кейс блогера Николая Соболева.

Вопреки ожиданиям, что Вован и Лексус продемонстрируют полному залу слушателей то, благодаря чему они прославились, этого не случилось, а встреча прошла довольно бюрократично. Но звонок все-таки был — Маргарите Симоньян.

Управляющий партнер адвокатского бюро RBL Дмитрий Самигуллин высказал мнение, что подобная правовая практика во многих странах действует куда «более жестко по сравнению с Россией». Он еще раз кивнул в сторону многократно упомянутого уже закона FARA: «Соединенные Штаты Америки любят быть лидерами. Лидеры они и в числе случаев привлечения к ответственности за нарушения иноагентского законодательства».

Спикер указал, что только в 2018 году в США 13 российских граждан и три компании были обвинены в преступлениях, связанных с попытками вмешательства в политическую систему государства, включая президентские выборы 2016 года. Тогда, напомним, на них победил Дональд Трамп, сумев обойти в гонке Хиллари Клинтон.

Среди пострадавших от американской юстиции господин Самигуллин отметил петербурженку Елену Хусяйнову (Вашингтон называл россиянку главбухом «Проекта Лахта» погибшего бизнесмена Евгения Пригожина.— «Ъ-СПб»), депутата Марию Бутину и телеканал RT. «У нас (в РФ) действует более сбалансированный и оптимальный подход при применении законодательства и привлечении к ответственности»,— заключил выступающий.

Госпожа Симоньян со своей стороны все же заметила, что если про большинство отечественных инфлюенсеров, угодивших в соответствующий реестр Минюста РФ, можно сказать: «Давно пора», то есть в этом списке и «пара исключений», попавших туда незаслуженно. Кто именно, медиаменеджер не уточнила, но дала понять, что речь идет о коллегах по цеху.

Взявший слово заместитель министра юстиции Олег Свириденко, напротив, не стал миндальничать по поводу того, кто из знаменитостей и в какой степени поддался недружественному влиянию: он продемонстрировал слайды, на которых соседствовали как включенный Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму, экс-депутат Илья Пономарев (признан иноагентом), так и журналист и создатель YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров (внесены в реестр иноагентов).

Особо чиновник выделил тех, кто и сам некогда занимал высокие посты во власти: Михаил Касьянов (премьер-министр), Сергей Алексашенко (замглавы Минфина), Андрей Козырев (министр иностранных дел), Георгий Кунадзе (замглавы МИД РФ) и Андрей Илларионов, ранее бывший первым заместителем директора Рабочего центра экономических реформ при кабмине (все пятеро признаны иностранными агентами).

«Я почему именно в такой тревожной тональности об этом говорю? Да потому, что это не одно и не два должностных лица, типа Ельцина либо Горбачева. Фактически это уже целая группа этих лиц!»— подчеркнул он.

На снимках также были бизнесмены, правозащитники, спортсмены и религиозные деятели. «Все — как на подбор!»— резюмировал господин Свириденко, заметив при этом, что в этом списке иноагентов нет ни одного представителя рабочей профессии. Впрочем, много ли в набитом под завязку зале находилось в этот момент слесарей и фрезеровщиков, сказать сложно.

Полина Пучкова, Андрей Кучеров