Заслуженный борец вмешался в подростковые разборки

Дагестанское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту произошедших в Махачкале массовых драк между группировками подростков, в которых участвовали десятки человек. 72 человека задержано, пока суд разбирается с административными нарушениями, которые допустили наиболее активные участники разборок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Курбан Курбанов (второй справа) и депутат Народного собрания Имран Аваев (третий справа) на встрече с подростками, которые участвовали в массовых драках

Фото: Аппарат Народного Собрания Республики Дагестан Заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Курбан Курбанов (второй справа) и депутат Народного собрания Имран Аваев (третий справа) на встрече с подростками, которые участвовали в массовых драках

Фото: Аппарат Народного Собрания Республики Дагестан

19 мая до позднего вечера Кировский суд Махачкалы рассматривал административные дела 18 активных участников столкновений между подростковыми группировками, произошедших в столице Дагестана в конце минувшей недели. Об этом “Ъ” сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева.

Юноши были задержаны «за нарушения общественного порядка, выражения нецензурной бранью в общественном месте и попытки учинить драку».

Суд признал всех виновными в мелком хулиганстве. Они были подвергнуты административному аресту на сроки от трех до пяти дней, а в отношении одного из правонарушителей суд ограничился административным штрафом из-за медицинских показаний.

Видео со сходками и шествиями толп подростков в Махачкале появились в соцсетях 17 мая. При этом авторы сообщали, что сняты они были в парковых зонах и на улицах Махачкалы днем ранее, после массовых драк между представителями двух группировок. Сами кулачные бои в кадр почти не попали.

На следующий день глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал у руководителя республиканского управления ведомства Дмитрия Беляева доклад «в связи с публикациями о противоправной деятельности молодежных групп». Сотрудники управления к тому времени уже начали процессуальную проверку по этому вопросу.

Подробности событий рассказали в пресс-службе регионального МВД. По данным полицейского ведомства, 16 мая словесный конфликт между молодыми махачкалинцами в сквере у главной в городе площади Ленина перерос в драку, которая привлекла внимание прохожих.

Всего в драке, по данным следственных органов, участвовало не менее 50 человек, 12 из них полицейские задержали.

В отношении родителей несовершеннолетних были составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) КоАП РФ.

Однако этим дело не закончилось. Участники конфликта договорились о встрече на следующий день. Группы подростков стали собираться в разных районах города. «Благодаря оперативным действиям полиции с улицы Каммаева были задержаны 55 человек»,— сообщили в МВД. 18 из них привлечены к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство, а в отношении родителей 35 несовершеннолетних составлены протоколы по той же ст. 5.35 КоАП РФ.

«Сотрудники полиции провели профилактические беседы с подростками, их родителями и преподавателями, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем»,— подытожили в полицейском ведомстве.

Столкновения молодежи осудили парламентарии республики, министры и представители муфтията. Они призвали подростков уважать традиции и проявлять благоразумие.

А депутат Народного собрания Имран Аваев и заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Курбан Курбанов провели в средней школе №61 встречу с подростками, «которые были вовлечены в массовую потасовку».

Тем временем республиканское управление СКР возбудило дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Пока в нем два фигуранта.

Юлия Рыбина, Махачкала