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С 15 мая дропперам ограничили объем переводов до 100 тыс. руб. в месяц. По данным «Ъ», в эту деятельность вовлечены миллионы людей. Но пока что ограничение коснется только тех, кто находится в так называемой мошеннической базе Банка России.

Если говорить об определении дропперов, то это, прежде всего, люди, которые занимаются отмыванием денежных средств, помогают уйти от налогов, участвуют в коррупционных схемах. У нас с этими людьми ведется давняя борьба, и вот очередной закон ограничил их мошеннические действия.

Теперь дропперы могут пользоваться только ограниченной суммой — это деньги на бытовые нужды. Человек по-прежнему сможет оплачивать коммуналку, товары в магазинах, пользоваться общественным транспортом и т. д. Просто перевести в организацию или другому лицу даже в пределах 100 тыс. руб. может быть затруднительно — банк сможет приостановить движение транзакции.

Важно то, что под действие ограничения попадают пока что только те, кто есть в «списке дропперов». Но туда могут попасть и люди, которые вообще не имеют к этому никакого отношения. Например, те, кто дал свою карту в чужие руки от незнания или потерял ее, а кто-то другой нашел и воспользовался в незаконных целях. Сейчас рядовым гражданам, чтобы не попасть в «черный список», нужно следовать ряду правил: не передавать никому свою карту; заблокировать ее в случае потери; не диктовать никому СМС из банка.

Об этом нужно предупредить всех — от ребенка до пожилого человека.

Банки также могут останавливать транзакции, которые выглядят подозрительно: большой разовый платеж или небольшие, но частые, которые вкупе формируют внушительную сумму. Банк может запросить информацию о целях перевода. Всё будет зависеть от вашего ответа — устроит ли он банк, чтобы вас не включили в «список дропперов».

Если человек получает официальную заработную плату, то он всегда может доказать, что это мои деньги в пределах заработной платы. Но сейчас, как мы знаем, доходы населения по большей части скрыты, и этим людям сложно будет доказать «чистоту» денег на счетах.

Предположим, что при официальной зарплате в 30 тыс. руб. гражданин совершил покупки на маркетплейсах на сумму до 50 тыс. руб. Информация о соответствующих транзакциях может заинтересовать банк, и тот спросит пользователя о происхождении средств.

Распространено мнение, что данные о всех наших платежах доступны именно налоговой службе. На деле же это не совсем так: банки ежемесячно передают данные в налоговую только о наличии счетов и начисленных процентах по депозитам и ценным бумагам. Предположение о том, что ФНС в скором времени будет начислять налоги на все доходы физлиц, я отношу к разряду слухов.